Król w Szczecinie. Spotkanie z biznesem

Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin/Archiwum]

Drugi dzień wizyty Króla Danii Fryderyka X w Szczecinie. W czwartek Jego Królewska Mość spotkał się w Filharmonii z polskimi i duńskimi biznesmenami.

W piątek, o 9:30 król weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki Vestas na Ostrowie Brdowskim. Będą tam produkowane gondole do morskich elektrowni wiatrowych.



- To wizyta o charakterze biznesowym - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Jest związana przede wszystkim z uruchomieniem inwestycji firmy Vestas, firmy z korzeniami duńskimi. Król będzie w miejscu, gdzie powstanie fabryka, spotka się z biznesem. Będzie też trochę o Szczecinie, bo król odwiedzi też Willę Lentza w Szczecinie, czyli najpiękniejszy budynek mieszkalny naszego miasta.



Następnie król weźmie w konferencji na temat energii odnawialnej. W Teatrze Polskim zostanie podpisane porozumienie o współpracy portów w Szczecinie-Świnoujściu z duńskim Esbjergem.



- Interesuje nas rozwój firm duńskich z branży zielonych technologii - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Duńskie firmy z branży energetyki wiatrowej są bardzo silne na Pomorzu Zachodnim i chcą wciąż rosnąć, ale to, co nas również interesuje to są firmy, które chcą inwestować w biogazownie, a więc w czystą i bardzo tanią dla mieszkańców energię cieplną. Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwijaniem wspólnych technologii wodorowych. O tym wszystkim będziemy rozmawiali w czasie tej bardzo wyjątkowej wizyty.



Ostatnim punktem wizyty Króla Danii będzie spotkanie w korpusie NATO z duńskimi żołnierzami oraz ich rodzinami.