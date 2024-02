Nowa szkoła powstaje w Szczecinie

Powoli kończy się budowa nowej szkoły przy ulicy Kredowej w Szczecinie. Obecnie, na zewnątrz, wykonywane są elementy małe architektury, powstają również boiska, bieżnia i plac zabaw.

W środku budynku, na każdym z poziomów prowadzony jest montaż okładzin ściennych, trwa malowanie ścian, układane są wykładziny oraz montowane sufity podwieszane. Trwa również montaż osprzętu elektrycznego oraz armatury łazienkowej. Finał prac przewidziano na wiosnę tego roku. Inwestycja objęła budowę trzykondygnacyjnego budynku szkolnego z halą sportową oraz z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej i widownią. Koszt prac to ok. 70 milionów złotych.