Więcej świateł na Placu Zwycięstwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmienia się organizacja ruchu na Placu Zwycięstwa. Od piątku uruchomione zostały kolejne sygnalizatory.

Działają one na skrzyżowaniach Plac Zwycięstwa-Kopernika i Plac Zwycięstwa-Św. Wojciecha.

Prace w rejonie Placu Zwycięstwa - wciąż trwają.



Inwestycja w formule "zaprojektuj i wybuduj", realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego.



Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 40 mln zł brutto to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa.