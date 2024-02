Ukradła seniorom blisko 20 tys. zł. Grozi jej do 12 lat więzienia

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

Okradała seniorów - wpadła dzięki współpracy policjantów z Gryfic, Szczecina i Łodzi.

47-letnia mieszkanka Łodzi w sierpniu ubiegłego roku weszła do jednego z mieszkań w Gryficach, podając się za pracownika firmy ubezpieczeniowej. Wykorzystując nieuwagę i wiek pokrzywdzonej, 91-letniej kobiety, ukradła 6 tysięcy złotych i uciekła.



W toku śledztwa ustalono, że do podobnych przestępstw doszło m.in. na terenie naszego województwa oraz województwa łódzkiego. Sprawczyni podawała się za pracownika firmy ubezpieczeniowej, służby zdrowia, czy pracownika ZUS. Wartość strat wyniosła do tej pory 19 tysięcy złotych.



Złodziejkę udało się namierzyć i zatrzymać. 47-latka usłyszała cztery zarzuty w warunkach recydywy. Trafiła do aresztu na trzy miesiące. Grozi jej do 12 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.