"Wielki dzień dla Szczecina". Król Danii wmurował kamień węgielny pod budowę nowej fabryki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Król Danii Fryderyk X wmurował kamień węgielny pod budowę fabryki gondoli do morskich elektrowni wiatrowych duńskiej firmy Vestas. Zakład ma powstać na Ostrowie Brdowskim w kompleksie hal po dawnym ST3 Offshore.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wręczył inwestorowi pozwolenie na budowę.- Dzisiaj rano podpisałem decyzję lokalizacyjną, zgodę na plan zagospodarowania przestrzennego i zgodę na rozbudowę tej fabryki, w której dzisiaj jesteśmy - mówi Rudawski.Do istniejących hal będą dobudowane nowe. Dziś Vestas w Szczecinie zatrudnia 350 osób - mówi Jagna Kubańska-Łyczakowska z firmy Vestas.- Będzie fabryka, która będzie przygotowywała nasele, czyli tą część na górze turbiny, nad wieżą. Dla naszych turbin offshore'owych V236-15.0 megawatów. Będą produkowane tutaj nasele na rynek Polski, ale też europejski i globalny - mówi Kubańska-Łyczakowska.To będą dobre miejsca pracy - zaznaczył wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.- To jest wielki dzień dla Szczecina, dla całego Pomorza Zachodniego. Inwestor, którym jest Vestas, czyli największy na świecie producent turbin wiatrowych, podejmuje decyzje o lokalizacji inwestycji w Szczecinie. To wielka szansa na rozwój gospodarczy dla naszego miasta, dla naszego regionu, na tworzenie nowych miejsc pracy. No i na - powiedzmy sobie wprost - rozpoczęcie działań, które będą służyć temu, aby po prostu zbudować farmy wiatrowe na Bałtyku - mówi Marchewka.Prace budowlane mają się rozpocząć w poniedziałek. Vestas ma dostarczyć 76 turbin wiatrowych na farmę budowaną przez Orlen.