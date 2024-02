Najlepsze szkoły w regionie wyróżnione przez kuratora

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Dyrektorzy najlepszych szkół średnich w rankingu Perspektywy wyróżnieni przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W tegorocznej edycji zestawienia aż 53 licea i technika uzyskały Złotą, Srebrną lub Brązową Tarczę. Zwycięzcami rankingów w województwie zostały XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, które również zajęło 3. miejsce w kraju oraz Technikum Informatyczne SCI z szóstym wynikiem w skali Polski.



- Sukces szkoły to ciężka praca wielu osób - mówi zachodniopomorski wicekurator, Jerzy Sołtysiak. - Za to wszystko bardzo serdecznie państwu dziękuję. Proszę, żebyście przekazali gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu szkoły, a więc nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących, rodzicom i wszystkim ludziom dobrej woli.



Przyszły rok szkolny będzie wyzwaniem dla szkół średnich. Z pewnością czekają nas cięcia, związane ze spadkiem liczby uczniów, którzy będą aplikować do nas - zauważa Jolanta Jastrzębska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. - W tym roku szkolnym było 22 tysiące kandydatów do liceów, a w przyszłym ma być tylko 10 tysięcy. W związku z tym w każdych szkołach ponadpodstawowych powinno być o połowę mniej oddziałów.



W pierwszej setce krajowego rankingu uplasowały się cztery szczecińskie licea. Poza "13-tką", są to LO II, Liceum Katolickie i "Piątka". W ogólnopolskim rankingu techników natomiast Szczecin ma dwóch przedstawicieli w czołowej dziesiątce - Technikum Informatyczne SCI oraz Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8.