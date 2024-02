Król odwiedził duńskich żołnierzy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Król Danii Fryderyk X odwiedził stacjonujących w Szczecinie rodaków. Wizyta odbyła się w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Dla duńskich żołnierzy był to moment pełen emocji.- Jestem bardzo szczęśliwy, król przyjechał, by nas odwiedzić. Wszyscy jesteśmy naprawdę szczęśliwi z tego powodu. Będę stacjonował w Szczecinie przez trzy lata, a jestem tu już od 8-9 miesięcy. Ja i moja rodzina cieszymy się, że tu jesteśmy. Jestem dumny z tego co robię i że król również przywiązuje do tego wagę - opowiada Duńczyk.Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, którego założycielami są Polska. Dania oraz Niemcy we wrześniu będzie obchodził swoje 25-lecie.