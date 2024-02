Pod względem liczby prac serwisowych, tunel w Świnoujściu wypada dobrze

Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jedni się niepokoją, inni rozumieją potrzebę, a mowa o zamykaniu tunelu pod Świną. Dlaczego w ostatnich dwóch tygodniach stała przeprawa była zamykana na dwie noce z rzędu - tłumaczy miasto.

Ze środy na czwartek i z czwartku na piątek tydzień po tygodniu tunel pod Świną był zamknięty. Dla jednych niedogodność, dla innych obojętna sprawa.



- Jakieś procedury mają i muszą ich przestrzegać. Niech się coś stanie, to będzie płacz. - Nie jeżdżę w nocy. Gorzej by było, gdyby był w dzień zamykany - mówią mieszkańcy.



Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz tłumaczy:



- Każdy tunel w określonych okresach jest po prostu wyłączany. Wykonawca zgłasza nam w ramach gwarancji potrzebę wejścia do tunelu, żeby usunąć usterki. Gdybyśmy uniemożliwili mu wejście do tunelu, to wykonawca zwolniony byłby z obowiązku usuwania usterek - mówi Żmurkiewicz.



Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu dodaje, że na tle innych tego typu obiektów, pod względem liczby prac serwisowych tunel wypada dobrze.



- Statystyki z tunelu w Gdańsku: w 2023 roku, 250 zamknięć lub ograniczeń ruchu. W tym roku pierwsze zamknięcie 20 na 21 stycznia na 6 godzin - mówi Szynkaruk.



W czasie zamknięcia tunelu kierowcy mogą korzystać z promów Bielik.