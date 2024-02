Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Parking, na którym kierowca nie tylko nie zapłaci, ale jak zaparkuje, będzie mógł jeździć komunikacją miejską za darmo - brzmi jak żart lub marzenie, ale w Świnoujście jest takie miejsce. Problem w tym, że mało kto o nim wie.

Jest parking, a jakby go nie było - skarżą się mieszkańcy Świnoujścia. Bo jak czegoś nie ma w przeglądarce, to nie wiadomo, czy istnieje. I nie jest to przekąs, bo faktycznie o istnieniu darmowego parkingu z darmowymi biletami na komunikację miejską mało kto wie.



- Nawet nie obiło mi się to o uszy. - Właściwie koleżanka też mieszka po drugiej stronie i nic nie słyszała o tym. - Nie mam o tym zielonego pojęcia - mówią mieszkańcy.



Temat braku informacji o takim parkingu wywołał, na założonym przez siebie, profilu facebookowym "Świnoujście Okiem Mieszkańca", Dariusz Krzywda: - Mieszkańcy i turyści parkują wszędzie, tylko nie tutaj. Tak jak wspomniałem, można tutaj totalnie za darmo zostawić auto do 16 godzin i pobrać bilety na darmową komunikację miejską dla maksymalnie 5 osób, a więc dla wszystkich, którzy przyjadą z nami samochodem. Jak to wygląda w rzeczywistości? Parking nie jest oznaczony w podstawowym źródle z którego wszyscy korzystają, czyli w Google Maps.



Ten parking marzeń, który nie tylko nie kasuje, ale i ofiaruje mieści się w dzielnicy Warszów przy przejeździe kolejowym.