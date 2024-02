W Kliniskach będzie posterunek policji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Gmina Goleniów wesprze budowę posterunku policji w Kliniskach Wielkich. Samorząd przekazał policji 150 tysięcy złotych na dokumentację projektową.

O to, by w Kliniskach powstał posterunek od wielu lat zabiegali mieszkańcy. Posterunek stanie przy skrzyżowaniu ulic: Południowej i Wiosennej.



W styczniu działkę, na której ruszy budowa przekazały Lasy Państwowe. Budowa ma wystartować na początku 2025 roku.



Obiekt budowany będzie w systemie modułowym, co oznacza montaż gotowych modułów 3D na placu budowy z infrastrukturą techniczną.



Docelowo pracować tam będzie ośmiu funkcjonariuszy w systemie dwuzmianowym.