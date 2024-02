IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Dyżurna synoptyk IMGW Anna Woźniak poinformowała, że porywy wiatru mają osłabnąć dopiero późnym popołudniem i wieczorem.

💨Aktualne porywy wiatru. Na Wybrzeżu w ciągu najbliższych godzin prognozowany jest dalszy wzrost średniej i maksymalnej prędkości wiatru. #IMGW pic.twitter.com/NicwNpoCFM — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 2, 2024

- Nadal w całym kraju będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 75 km/h. Na Wybrzeżu spodziewamy się wciąż porywów około 85 km/h przy średniej prędkości wiatru do 50 km/h, wciąż z zachodu. Nadal będzie bardzo pochmurno. Tylko na północy i w centrum możliwe są większe przejaśnienia, miejscami będą występować opady deszczu - dodała Anna Woźniak.Temperatura maksymalna wyniesie od siedmiu do jedenastu stopni. Chłodniej ma być tylko w rejonach podgórskich.Mocno powieje również w niedzielę.- Porywy wiatru znów będą się nasilać. W godzinach popołudniowych będzie on w porywach do 65 km/h, na Wybrzeżu do 85 km/h, nadal z zachodu. Wciąż będzie dość pochmurno ale większe przejaśnienia pojawią się w północnej połowie Polski. Miejscami będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem - powiedziała synoptyk.Na wschodzie i południu Polski opadów ma być nieco więcej.