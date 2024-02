Widmo matury. "Mocni z matmy" oraz rysunek na ZUT

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

"Mocni z matmy" na ZUT - ruszają zapisy na kurs przygotowawczy do matury z matematyki organizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Zajęcia on-line prowadzone będą przez wykładowców Studium Matematyki. Kurs jest bezpłatny i adresowany do tegorocznych maturzystów.



Spotkania będą się odbywać od 26 lutego do 26 kwietnia, z tygodniową przerwą świąteczną, dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w godz. 17:30-19:00 - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.



- Chętni podzieleni zostaną na pięć grup; trzy na poziomie podstawowym i dwie na poziomie rozszerzonym. Łącznie kurs obejmuje 32 godziny nauki. Rekrutacja startuje w najbliższy poniedziałek 5 lutego o godz. 8 w formie elektronicznej. Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ci, dla których zabraknie miejsc zostaną wpisani na listę rezerwową - zapowiada Kujawa.



To nie jedyny kurs, jaki ZUT organizuje dla kandydatów na studia. Na Wydziale Architektury do 11 marca trwają zapisy na bezpłatne zajęcia rysunku prowadzone przez wykładowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.