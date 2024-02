Sprzątanie stargardzkiej wąskotorówki

Po rozpoczętym w ostatni weekend stycznia sprzątaniu stargardzkiej wąskotorówki organizatorzy wielkich porządków idą za ciosem zapraszając dziś ponownie na dawną stację przy ul. Brzozowej.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych zapowiadają kontynuowanie swojej akcji. Teren dawnego dworca razem, a być sprzątany cyklicznie - w każdą sobotę.Entuzjaści reaktywacji dawnej wąskotorówki liczą, że w ten sposób jeszcze przed nadejściem wiosny uprzątną niemal cały teren stacji. Henryk Leśniewski ze Stowarzyszenia Stargardzka Kolej Dojazdowa zaprasza do udziału w kolejnych wielkich porządkach już od godz. 9.- Planujemy zacząć od oczyszczenia peronów, ponieważ odcinek, który zaczęliśmy w zeszłym tygodniu jest już skończony. Będziemy oczyszczali perony i szli dalej w kierunku wyjazdu ze stacji. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeśli przyjdzie tak samo wielu ludzi, to serce będzie się radowało jeszcze bardziej - powiedział.Organizatory przyznają, że w minioną sobotę przybyło wielu chętnych, którzy przez dwa dni zebrali kilkadziesiąt worków śmieci. Oczyszczono dzięki temu część torowiska, przyległych dróg i wycięto krzewy.- Do końca lutego może uda się posprzątać stację. Zainteresowanie jest przez cały czas, nowe osoby pomagają, np. wczoraj pan przyjechał z Chlebowa, zabrał wszystkie gałęzie - dodał Leśniewski.Stowarzyszenie liczy, że po dokonaniu formalności związanych z zapowiadanym przez miasto przejęciem terenu stacji oprócz porządków możliwa też będzie częściowa odbudowa nieczynnej od ponad dwóch dekad kolejki.