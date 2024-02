Czas docenić sołtysów

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski od lat wybiera "Sołtysa Roku". Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin/Archiwum]

Sołtysów wykazujących się swoją aktywną postawą i ciężką pracą zamierza nagrodzić Urząd Marszałkowski w ramach konkursu "Sołtys Roku". Na laureatów czekają nie tylko tytuły, ale nagrody finansowe.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać sołtysi sprawujący funkcje co najmniej przez cały 2023 rok, trzeba również posiadać rekomendację wójta lub burmistrza. To już dwunasta edycja konkursu.



Zgłoszenia należy przesyłać do 22 marca do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.