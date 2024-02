Krajobraz po pożarze. Im trzeba pomóc [ZDJĘCIA]

Zamykają oczy i widzą spalony dom. Pani Grażyna i Pan Mariusz mieszkali przy ul. Metalowej w Podjuchach od prawie 30 lat. W piątek w nocy ich dom został zniszczony przez wybuch gazu.

- Jak belka spadła na głowę, to się obudziłam. Jak tylko wyszliśmy, to od razu płomień poszedł do góry. Człowiek nie myślał logicznie, żeby cokolwiek zrobić, działał po omacku wyrwany ze snu - mówiła p. Grażyna.



Wybuch gazu był jedynie początkiem tragedii rodziny. W pożarze spłonęły wszystkie pamiątki, dokumenty, a budynek nie nadaje się do remontu. To, co nie spłonęło, zostało z mieszkania ukradzione.- Wszystko doszczętnie spłonęło. - Tu telewizor stał. Dzisiaj rano patrzymy, a telewizora już nie ma - relacjonowali.W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 12 odbędzie się zbiórka darów dla poszkodowanych w pożarze. Akcja trwa w godzinach 15-18.Uruchomiona została też zbiórka pieniędzy dla rodzin poszkodowanych.