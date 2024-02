Przebudowa dróg gminnych w Ognicy i Marwicach (gmina Widuchowa)

Wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. źródło: https://widuchowa.pl

Będzie przebudowa dróg gminnych w Ognicy i Marwicach w gminie Widuchowa - podpisano umowę z wykonawcą. Pracami zajmie się firma z Lisiego Pola.

W Marwicach przebudowa obejmie teren od ronda w stronę cmentarza z włączeniem do drogi powiatowej. Natomiast w Ognicy obejmie drogi gminne w okolicy starej szkoły.



Wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Koszt inwestycji to prawie dwa miliony złotych. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.