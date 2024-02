Zbigniew Bogucki kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poseł Zbigniew Bogucki oficjalnie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina.

Taką decyzję Komitetu Politycznego partii przekazał w sobotę, w trakcie konferencji, europoseł PiS Joachim Brudziński. - Dla nas Szczecin nie ma barw partyjnych. Staraliśmy się przez ostatnie lata udowodnić, że polityka może mieć wymiar merytoryczny, polityka może być działalnością skierowaną na dobro wszystkich obywateli, wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych, partyjnych - powiedział Brudziński.



W ocenie posła Zbigniewa Boguckiego, przyszły prezydent Szczecina potrzebuje przede wszystkim bliskich i bezpośrednich kontaktów z radami osiedlowymi.



- Trzeba wsłuchać się w głos mieszkańców Szczecina, szczecinian. Myślę, że dziś tego bardzo brakuje, jeżeli spojrzymy na rady osiedli, które są marginalizowane, które nie mają odpowiednich budżetów; których projekty nie są realizowane, choćby projekty obywatelskie odkładane, nierealizowane. Myślę, że to jest coś, czego bardzo w Szczecinie brakuje. Ale brakuje też wizji rozwoju; powiedzenia, co robimy tu i teraz, oczywiście z wizją dalszą - powiedział Bogucki.



W trakcie konferencji zaprezentowano także liderów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Rady Miasta Szczecin. W zbliżających się wyborach będą nimi Agnieszka Kurzawa (sejmik) oraz Krzysztof Romianowski (Prawobrzeże), Maciej Kopeć (Pomorzany), Marcin Pawlicki (Śródmieście), Janusz Jagielski (Pogodno) i Dariusz Smoliński (Północ).