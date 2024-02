Najlepsze zdjęcia szczecińskich fotoreporterów. "To bycie w ciągłej gotowości" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Już po raz dziesiąty fotoreporterzy ze Szczecina prezentują swoje najlepsze zdjęcia z poprzedniego roku. Dziś ruszyła wystawa "Fotomigawka" w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie.

Tegoroczne prace zaskoczyły dyrektora muzeum Stanisława Horoszko. - Opinia jest zawsze taka sama. Ja zazdroszczę umiejętności, które mają fotoreporterzy, a z drugiej strony trochę zaskoczyło mnie, że jest dużo sportu, więcej niż w poprzednich latach, ale widocznie zdaniem naszych fotoreporterów, rok miał takie swoje walory, że trzeba to pokazać - powiedział Horoszko.



Na wystawie znajdują się również zdjęcia fotoreportera Radia Szczecin - Roberta Stachnika. - Jak co roku, mieliśmy możliwość wybrania po trzy zdjęcia. Myślę, że te, które ja przedstawiłem, może trochę emocjonalnie do tego podchodziłem, nie chciałem pokazywać polityki, bo było jej za dużo w tamtym roku. Pokazałem trochę sportu, trochę wydarzeń, które miały dla województwa bardzo duże znaczenie - podkreślił Stachnik.



Praca fotoreportera to bycie w ciągłej gotowości - mówił Marcin Bielecki, fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej. - To jest ciężka praca, w zasadzie bez godzin, dni wolnych. Bez świąt, można wstać od stołu wigilijnego, bo się coś dzieje - przyznał Bielecki.



Wystawę można oglądać w Muzeum Techniki i Komunikacji do końca lutego.