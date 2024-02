Jubileusz stargardzkiej Piwnicy TPS

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Jubileusz dwudziestolecia Piwnicy pod Ratuszem świętuje Towarzystwo Przyjaciół Stargardu.

Od chwili otwarcia w 2004 r., to miejsce różnorodnych wydarzeń, koncertów i spektakli, a także spotkań z historią miasta w tle. Rok jubileuszu stargardzkiej Piwnicy TPS chce uczcić w szczególny sposób, rozpoczynając od jazzowych klimatów. Taki też będzie dzisiejszy koncert we wnętrzach Piwnicy - jeden z trzech zaplanowanych w lutym i marcu.



Jak zapewnia Mariusz Jankowski z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu piwniczna scena ma swoją historię. - Na pewno w sferze muzycznej, kabaretowej, będzie się dziać. W tym roku również. Zawsze jazz z tej muzycznej sfery był dla nas najbardziej istotny, ponieważ to miejsce sprzyja tego typu muzyce - mówi Jankowski.



W sobotni wieczór o 19 wystąpi włoski pianista Giovanni Ghizzani, który razem z przyjaciółmi przygotował brzmienia pełne hiszpańsko-włoskich klimatów. Natomiast za tydzień przewidziano nieco historii polskiego jazzu. - Będzie to spotkanie z Jackiem Pelcem, który napisał książkę "Jazz w oparach PRL z Jarkiem Śmietaną w trasie". Występ zespołu Feeling Electric będzie powiązany z przekazem o tej książce. Z kolei 10 marca wystąpi zespół Główny Zawór Jazzu. Każdy wieczór będzie swoisty - dodaje Jankowski.



W jubileuszowym roku TPS przygotowuje kolejne atrakcje, chcąc przypomnieć bogatą historię dwóch dekad działalności Piwnicy.