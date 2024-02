Jechali kilkaset kilometrów, by ratować szczeniaka

Przejechali 700 kilometrów, by uratować 6-miesięcznego szczeniaka. Bohaterscy ratownicy z Kołobrzegu powrócili do domu po szczęśliwie zakończonej akcji.

Gdy wszyscy bezradnie rozkładali ręce, oni po prostu uratowali psa, który przez sześć dni był uwięziony na wysepce na rzece Bug w Kuligowie w województwie mazowieckim. Trzech ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa powróciło już do Kołobrzegu. Na miejscu odebrali podziękowania od władz miasta i powiatu oraz wojewody zachodniopomorskiego.Jacek Rzeszotarski, jeden z bohaterskich ratowników mówi, że największą nagrodą był jednak sam moment, w którym udało się uratować szczeniaka. - Największe podziękowanie za akcje to wdzięczność tego zwierzęcia - podkreśla Rzeszotarski.Paweł Depta, kolejny z ratowników zaznacza, że nie była to pierwsza tego typu akcja kołobrzeskiej jednostki. - Były koziołki, pieski, świnki, krowy pływały. Przez kilkadziesiąt lat nazbierało się sporo ciekawych akcji, więc doświadczenie mamy - mówi Depta.Uratowany pies otrzymał imię Rysio. Trafił pod opiekę Fundacji dla Szczeniąt Judyta.