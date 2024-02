Ogłosili przetargi na tor podejściowy do Świnoujścia i falochron

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Urząd Morski

Dwa pierwsze przetargi na budowę nowego toru podejściowego do Świnoujścia i falochronu dla głębokowodnego terminala kontenerowego ogłosił Urząd Morski w Szczecinie.

To pierwsze dokumenty potrzebne do budowy - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Ten ważniejszy, bo po prostu większy to przetarg na studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, czy raport dot. miejsc, gdzie będziemy odkładać urobek. Tutaj termin składania ofert jest do połowy lutego. To tak naprawdę kluczowy dokument, bo na jego podstawie, również w zakresie przetargu, jest uzyskanie decyzji środowiskowej



Według prognoz, roboty budowlane na torze mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku.



- Jeśli chodzi o falochron, to w tej chwili w ramach prac przygotowawczych mamy ogłoszony przetarg na opinię geotechniczną, czyli na zbadanie gruntu pod planowanym falochronem, tak aby wycena ofert przetargu już na jego wykonanie była bardziej rzetelna i obarczona mniejszym ryzykiem. Przez to też liczymy na niższe ceny. Tutaj przypomnę, że jeżeli chodzi o falochron, to planujemy to przeprowadzić w formule "zaprojektuj i wybuduj" - podkreśla Zdanowicz.



Ten przetarg warty jest około miliona złotych, a przetargi na roboty budowalne będą sięgać kilku miliardów złotych.



Nowy głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma przyjmować największe kontenerowce, jakie mogą wejść na Bałtyk, o długości nawet 400 metrów.