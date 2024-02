Młodzież gra w planszówki i uczy się historii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na planszy bronią Lwowa przed bolszewikami, rozgrywają epickie bitwy nad Londynem z dywizjonem 303 w czasie Bitwy o Anglię czy uciekają okrętem ORP Orzeł przed tropiącą ich Kriegsmarine - turniej "planszówek" dla młodzieży szkolnej i dla starszych zorganizował szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

To gry, które wydaje IPN, aby bawiąc - uczyć.



- To jest gra planszowa, nazywa się Niepodległa. Polega na tym, że wykonujemy po kolei misje, żeby odzyskać niepodległość Polski. - Pojedynek jeden na jednego, Dywizjon 303. Ja gram aliantami przeciwko niemieckiemu bombowcowi, który leci zbombardować Londyn. - Kolega dalej może zwyciężyć. Uważam, że to jest zabawa i trochę nauki historii. - Bardzo fajne jest to, że w instrukcjach od razu jest historia i to nie tylko historia tego, co się wydarzyło, tylko są też ludzie, którzy faktycznie brali w tym udział i są ich biografie. Są też samoloty i wszystkie te bronie, których oni używali. To naprawdę fajne w tych grach - mówią uczestnicy.



- Każda droga, żeby przekazać wiedzę historyczną, jest dobra. I tutaj właśnie poprzez gry planszowe, poprzez zabawę, można ciekawe i bardzo ważne informacje historyczne przekazać. Uważam, że takie gry uczą też jakiegoś współzawodnictwa, integrują - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



Do turnieju zgłosiło się w sumie ponad 200 osób. Najlepsi pojadą do Warszawy na finały.



Instytut Pamięci Narodowej wydał do tej pory 22. gry planszowe, jako pomoce dla nauczyciel, można je też kupić w księgarni Instytutu.