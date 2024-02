Świnoujście z dofinansowaniem na remont głównej drogi nad morzem

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

24 miliony złotych to koszt planowanego w świnoujskiej dzielnicy Nadmorskiej remontu głównej drogi. Miasto pozyskało dofinansowanie na tę inwestycję. Teraz przyszedł czas na działanie.

Remont ulicy Sienkiewicza to zdaniem Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza konieczność, ale sprawa może niektórym skomplikować życie, przynajmniej na sam czas budowy.



- Mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę, który w tej kwocie to zadanie zrealizuje. Widzę tu ogromny problem komunikacyjny na czas budowy. Musimy podołać temu wyzwaniu, bo stan techniczny jest zły - mówi Żmurkiewicz.



Choć projekt i pozwolenie na budowę czekają na realizację, decyzję o rozpoczęciu prac podejmą radni Świnoujścia podczas najbliższej sesji Rady Miasta.



- Mając dobrą sytuację w budżecie, taką decyzję mogę zaproponować radzie. Stanie to za chwilę na sesji Rady Miasta. Trzeba będzie dokonać korekty budżetu, wpisać nowe zadanie do realizacji na rok 2024 i 2025, bo to jest dwuletni okres realizacji - mówi Prezydent Świnoujścia.



Dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 12 milionów złotych.