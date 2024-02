Dziurawa droga w Ustowie pójdzie do remontu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Główna droga w Ustowie doczeka się remontu - zapowiada Starostwo w Policach. To ostatni niewyremontowany odcinek łączący Szczecin z Siadłem Górnym. Kilometrowa jezdnia teraz jest pełna wyrw i ubytków.

Na remont mamy na razie 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - mówi starosta policki Andrzej Bednarek.



- Razem z gminą czynimy starania, żeby pozyskać pozostałą część środków. Na pewno najpóźniej do maja będziemy ogłaszać przetarg. Jeszcze teraz prosimy o cierpliwość i o zachowanie bezpieczeństwa. Pokleimy jeszcze, żeby jakoś przeżyć do czasu, kiedy, mam nadzieję, rozprawimy się z Ustowem do końca i ostatecznie. - mówi Bednarek.



Wg szacunków remont ma kosztować 11 mln zł, droga ma być gotowa w przyszłym roku.