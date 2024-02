Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Awanturował się po pijanemu - teraz najbliższy czas spędzi za kratami. To 27-latek z Połczyna Zdroju. Policjanci zatrzymali go w jednym z mieszkań.

Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu okazało się, że wydano za nim dziewięć listów gończych i 11 nakazów doprowadzeń.



Trafił do aresztu, a następnie do więzienia, gdzie ma do odsiedzenia 9 lat i 240 dni.