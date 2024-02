Tłusty Czwartek poświętujemy z Wami i Artisanem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ten Tłusty Czwartek - będzie wyjątkowo tłusty - i słodki z Radiem Szczecin. Razem z Wami chcemy świętować najsmaczniejszy dzień w roku - dlatego razem z piekarnią Artisan przygotowaliśmy dla Was kilkaset pączków.

Wszystkie oczywiście nasza ekipa wręczy Wam jutro z samego rana. A tajemnicą dobrego pączka są przede wszystkim wysokiej jakości składniki - tak mówi właściciel Artisanu - Marek Jackowski.



- Używamy do naszych pączków świeżych jaj, dobrej jakości mąki, staramy się produkować wszystkie nasze wyroby z dobrej jakości surowców. Trzeba mieć dobry tłuszcz do smażenia i często go wymieniać. Trzeba dbać o dobrą konfiturę, akurat wszystkie nadzienia, które trafiają do naszych pączków również są naszej produkcji. - mówi Jackowski.



Szukajcie nas jutro od 7:30 w rejonie placu Kościuszki.