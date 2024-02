Znalazł złotego dukata. Oddał do muzeum [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Po raz pierwszy w życiu wybrał się na poszukiwanie skarbów i od razu odkrył złotego dukata z XVIII wieku.

Maciej Ruzik przeszukiwał w Kamieniu Pomorskim miejsce, gdzie do XVI wieku znajdował się najstarszy na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego klasztor dominikanów.



Mężczyzna, jako nowicjusz eksploracji myślał, że nic nie wydobędzie w ziemi. Okazało się jednak inaczej - pan Maciej znalazł złotego dukata z Niderlandów datowanego na 1777 rok.



- Miałem na wykrywaczu bardzo intensywny sygnał "na kolor". W danym momencie nie wiedziałem, co tam będzie: wiedziałem tylko, że nie jest to złom, ale metal kolorowy. Zaczęliśmy delikatnie odkrywać części ziemi i pojawił się on: ten dukat - relacjonuje.



Dukat trafił do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, a monetę mógł np. zgubić kupiec przemierzający szlak handlowy.



- Złoto ma wszędzie taką samą wartość... Mógł służyć do wymiany towarów czy jakichś środków, więc można było go spieniężyć. Odkrycie było bardzo ciekawe i na pewno przysporzy nam, mieszkańcom miasta, jak również naszej instytucji bardzo wiele radości, ale i prestiżu - wierzy dyrektor Grzegorz Kurka.



Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wystosuje pismo w sprawie przyznania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za odkrycie złotego dukata.



Podobny dukat wystawiono na jednym z portali aukcyjnych - jego wartość wyceniono na 2 500 zł.