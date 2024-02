Groził sąsiadce, wpadł z narkotykami

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Groził sąsiadce i miał przy sobie narkotyki - teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Szczecińscy policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę.

Do zdarzenia doszło na jednym z podwórek i w oficynie kamienicy. W trakcie interwencji okazało się, że zatrzymany posiadał przy sobie nielegalne środki odurzające, co stanowić będzie dodatkowy zarzut wobec mężczyzny.



Z uwagi na jego stan psychiczny oraz obecność niebezpiecznych substancji, agresor został przetransportowany do szpitala pod specjalistyczną opiekę.