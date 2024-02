Seniorka oszukana metodą "na wnuczka". Straciła 160 tys. zł

Fot. pixabay.com / congerdesign (CC0 domena publiczna)

Kolejna seniorka ze Szczecina straciła oszczędności życia. 80-latka padła ofiarą oszustów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Kobieta została oszukana metodą „na wnuczka”. Oszuści poinformowali ją, że członek rodziny spowodował tragiczny w skutkach wypadek i potrzeba pieniędzy by uniknął kłopotów. Kobieta przekazała 160 tysięcy złotych osobie, która podała się za policjanta.



Sprawców na razie nie udało się złapać. Policja apelują, by każdą taką sytuację zgłaszać organom ścigania.