"Czas Reakcji" Radia Szczecin: czy to parking dla TiR-ów?

Kara za takie wykroczenie to mandat w wysokości do 300 zł. Fot. słuchacz Radia Szczecin, p. Adam

Drogowy problem na ul. Dębogórskiej na północy Szczecina.

O tym, że ciężarówki blokują jezdnię w okolicach Nabrzeża Oko od kilku dni informują nas słuchacze.



- Stoją same TiR-y, blokują cały prawy pas i utrudniają przejazd samochodom osobowym. Co to za firma, która ustawia TiR-y na ulicy? - pytała jedna ze słuchaczek.



Ciężarówki oczekują na wjazd na teren przyportowy na jezdni - to jest wykroczenie - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie, Joanna Wojtach.



- Na obszarze zabudowanym pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów zabrania się ich postoju poza wyznaczonymi w tym celu parkingami - podkreśliła.



Kara za takie wykroczenie to mandat w wysokości do 300 zł. Joanna Wojtach dodała, że Policja wraz ze Strażą Miejską będą przez cały tydzień patrolować okolicę.