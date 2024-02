Monitoring stanu powietrza już niebawem w Świnoujściu

Zapylenie widoczne nawet na domowych sprzętach czy ubraniach to dla nich chleb powszedni. Od lat walczą o stały monitoring powietrza i w końcu się udało. Ale, czy mieszkańcy Świnoujścia mogą odetchnąć z ulgą?

Mieszkańcy okolic terenów portowych z problemem zanieczyszczenia powietrza w ich dzielnicy borykają się od lat. Od lat też starają się niedogodności zwalczyć.- Wyobraźcie sobie, że posprzątacie całe mieszkanie, a po godzinie wasze podłogi, parapety, meble, odzież - wszystko jest pokryte pyłem węglowym. Wielokrotnie interweniowaliśmy, jako mieszkańcy, zarówno u prezydenta, jak i innych instytucji nadzorujących. Niestety, nigdy nie przyniosło to żadnych rezultatów - opowiada Dariusz Krzywda, mieszkaniec Warszowa.Teraz mieszkańcy mogą mówić o sukcesie - przyznaje Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.- Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował nas o możliwości wprowadzenia stałego monitoringu powietrza na Warszowie. To bardzo dobra wiadomość, bo właśnie o to walczyliśmy wraz mieszkańcami. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do nas o pomoc, by dokonać wyboru odpowiedniego miejsca. Pomiary miałyby zostać przeprowadzone w 2025 roku - zapowiedział.Wyniki pomiarów ze stacji będą prezentowane na GIOŚ-owskim portalu i w aplikacji mobilnej "Jakość powietrza w Polsce" .