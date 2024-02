Badania archeologiczne w Wolinie - wspólny projekt Polski i Danii

Naukowcy chcą przebadać 400 metrów kwadratowych terenu w samym sercu dzisiejszego miasta. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Naukowcy chcą przebadać 400 metrów kwadratowych terenu w samym sercu dzisiejszego miasta. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

W Wolinie zostaną przeprowadzone największe badania archeologiczne w historii miasta. Zakłada to list intencyjny podpisany przez wiele instytucji naukowych z Polski i Danii.

Do jego podpisania doszło podczas wizyty króla duńskiego Fryderyka X w Szczecinie.



Badania będą prowadzone w środku miasta, a turyści będą mogli je oglądać.



- Planujemy, aby były one dostępne dla turystów, chcemy stworzyć platformy do zwiedzania, które pozwolą przejść się turyście i zajrzeć do wnętrza wykopu - zapowiada Karolina Kokora, dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolinie.



Badania będą finansowane przez firmy prywatne z Danii. Chcemy zobaczyć jak wyglądał średniowieczny Wolin - mówi archeolog Wojciech Filipowiak z Polskiej Akademii Nauk.



- Spodziewamy się, że będzie tutaj co najmniej pięć metrów kolejnych warstw miasta. Chodzi o to, że miasto wczesnośredniowieczne składało się z dzielnic i centrum. Srebrne Wzgórze i południowe przedmieście miały duże wykopy, natomiast w centrum miasta były to tylko "nakłucia" i nie jesteśmy w stanie niczego powiedzieć o zmianach przestrzennych miasta - przyznał.



