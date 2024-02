Remont Stulecia Kolegiaty. Etap drugi

Konsultacje społeczne w sprawie drugiego etapu Remontu Stulecia Kolegiaty rozpoczęła parafia z mieszkańcami Stargardu.

To wymóg przyznania finansowego wsparcia w nowej perspektywie unijnej. W konsultacjach uczestniczy również miasto, zapraszając do udziału stowarzyszenia i organizacje, zainteresowane planowaną inwestycją.Drugi etap zakłada budowę wind, które wywiozą turystów na taras widokowy wieży. Ks. Janusz Posadzy, proboszcz kolegiackiej parafii informuje, że wniosek o dofinansowanie trafił już do Ministra Kultury.- Formalnie mamy złożony już cały wniosek, prowadzimy te konsultacje bardzo szeroko, tak, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, czy należałoby podjąć działania służące uatrakcyjnieniu kolegiaty pod względem turystycznym - powiedział.W ocenie Marcina Majewskiego, dyrektora stargardzkiego Muzeum, projekt szybów windowych z przejrzystego tworzywa nie zaszkodzi średniowiecznej zabudowie świątyni.- One w żaden sposób nie ingerują dlatego, że wykorzystują przejście, które jest nad prospektem organowym, nad chórem muzycznym. Szyb jest przezroczysty - zwiedzający wznosząc się ponad chór będzie widział galerię, prezbiterium, arkady i obejścia. To widok niezapomniany - przekonuje dyr. Majewski.Drugi etap remontu oszacowano na blisko 13 mln zł, z 20- procentowym wkładem własnym parafii. Prace w wieży północnej mają potrwać dwa lata.