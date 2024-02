Agatowska: "Musimy bardziej wykorzystywać tunel również przy planowaniu komunikacji miejskiej"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Władze powinny bardziej wsłuchiwać się w głos mieszkańców, pomóc lokalnym kupcom i usprawnić komunikację miejska. Tak mówi kandydatka na prezydenta Świnoujścia - Joanna Agatowska.

Jak wytykała w Rozmowach pod Krawatem - obecny zarząd miasta m.in. zmarnował czas, który powinien wykorzystać na przystosowanie komunikacji do otwarcia tunelu.



- Ten okres minionych pięciu lat powinien był być wykorzystany również do tego, żeby właśnie całe miasto do tego przygotować. Mieszkańcy, jak i ja, jak i nasze środowisko uważamy, że miasto nie zostało przygotowane. Czy to poprzez komunikację autobusową, czy też chociażby poprzez zabezpieczenie środków na utrzymanie dzisiaj przeprawy promowej, ale i tunelu. - mówi Agatowska.



Obecny prezydent Świnoujścia - Janusz Żmurkiewicz nie będzie już kandydował na to stanowisko. W wiosennych wyborach samorządowych wystartuje do Sejmiku.

O fotel prezydenta będą też walczyć Dorota Konkolewska z Platformy Obywatelskiej i obecny zastępca prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka