Nowy zachodniopomorski komendant PSP oficjalnie powołany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Starszy brygadier Mirosław Pender został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Przez ostatni miesiąc był pełniącym obowiązki na tej funkcji.

Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu szefowi strażaków odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Siłą naszej formacji są strażacy którzy pomagają obywatelom - podkreślał podczas zaprzysiężenia nowy komendant.



- Wierzę w wasz potencjał, w wasze doświadczenie, umiejętności i będę chciał z tego korzystać, ale też umiejętnie zarządzać nie przeszkadzać, ale to, co najlepsze dla służby drugiemu człowiekowi wyławiać i przekazywać. Dzisiaj, kiedy dokonuje się zmiana na najwyższym stanowisku wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego czuję ogromną odpowiedzialność. - mówi st. bryg. Pender.



- Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a Straż Pożarna nad tym bezpieczeństwem powinna czuwać - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski



- Jesteście na pierwszej linii ochrony bezpieczeństwa obywateli. To oni nawet nie wiedząc, muszą czuć się bezpiecznie, że wy jesteście akurat na służbie. Składam serdecznie gratulacje nowemu komendantowi. - mówi Rudawski.



- Straż Pożarna dba o bezieczeństwo na wielu imprezach masowych w naszym regionie - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz



- Chociażby Pol'and'Rock, który co roku właśnie tu, na Pomorzu Zachodnim się odbywa i wymaga dobrej współpracy wszystkich służb, czy chociażby The Tall Ship Races, który tutaj odbędą się również w Szczecinie, więc na pewno pracy nie zabraknie. - dodaje Geblewicz.



Mirosław Pender ma 51 lat, pochodzi z Białogardu. Przez ostatnie 1,5 roku był zastępcą Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Zastąpił na tym stanowisku nadbrygadiera Jarosława Tomczyka, który przeszedł na emeryturę.