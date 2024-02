Kandydatka na prezydenta Świnoujścia: "W sprawie terminala kontenerowego wszystko jest możliwe"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Samorząd jest pokrzywdzony, a tę inwestycję trzeba jeszcze przedyskutować. Tak radna Lewicy ze Świnoujścia mówi o budowie terminala kontenerowego w tym mieście.

Zdaniem Joanny Agatowskiej, która będzie ubiegać się o fotel prezydenta miasta, przygotowania do budowy są na tak wczesnym etapie, że wszystko jeszcze jest możliwe. Tym bardziej, że terminal budzi kontrowersje i dzieli mieszkańców. Agatowska w Rozmowach pod krawatem dodała, że decyzja w sprawie inwestycji powinna zostać podjęta jeszcze raz.



- Powrócić do punktu wyjścia przy podejmowaniu tej decyzji. Nic nie jest jeszcze przesądzone i tak naprawdę wymaga ten temat pogłębionej dyskusji, ponieważ na dzień dzisiejszy samorząd jest bardzo mocno pokrzywdzony w tej całej sytuacji. Głos samorządu nie był uwzględniany, między innymi ze względu na zaniedbania, jakie były ze strony prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza. I uważam, że powinniśmy wrócić do punktu wyjścia po to, żeby we współpracy z samorządem lokalnym podjąć tą ważną z punktu widzenia miasta i regionu decyzje. - mówi Agatowska.



W lutym Urząd Morski otworzy oferty w dwóch pierwszych przetargach związanych z budową toru i falochronu dla głębokowodnego terminala kontenerowego. Ma on przyjmować największe kontenerowce, jakie mogą pływać po Bałtyku. Kilka dni temu o tym, że inwestycja będzie kontynuowana zapewniał na naszej antenie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.