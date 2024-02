Podniesiony poziom wód w regionie, lokalnie przekroczone stany alarmowe

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wahania poziomu wody wzdłuż całego polskiego wybrzeża Bałtyku. W całym województwie zachodniopomorskim mamy strefę wody wysokiej.

Lokalnie przekroczone są stany ostrzegawcze i alarmowe - mówi Michał Sikora, synoptyk, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



- Mamy przekroczony stan alarmowy w Trzebieży i stan ostrzegawczy na wodowskazie, który jest ulokowany na wyspie Wolin. Te przekroczenia wynikają po pierwsze z dużego napełnienia Bałtyku, a po drugie z silnego wiatru z sektora północnego, który tak kolokwialnie mówiąc po prostu spycha wody do naszych brzegów. - mówi Sikora.



Jeżeli chodzi o wodowskaz w Szczecinie znajdujący się na Odrze tam stan wody cały czas wzrasta - dodaje Sikora.



- Tam są wydane nasze ostrzeżenia hydrologiczne. One będą przedłużane o kolejną dobę . W tej chwili głównie będą one dotyczyć przekroczeń stanów ostrzegawczych. Kiedy przekroczą taki stan ostrzegawczy, to jak sama nazwa wskazuje, to jest taki sygnał ostrzegawczy, głównie dla służb, że coś wydarzyć się może, aczkolwiek tutaj jeszcze jakiegoś bardzo dużego zagrożenia nie ma. - zauważa Sikora.



Jak informuje IMGW dzisiaj poziom wody na stacjach znajdujących się pod wpływem Morza Bałtyckiego podniesie się - głównie na Zalewie Szczecińskim. Jutro sytuacja powinna się poprawić.