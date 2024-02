Rusza kolejna edycja wielkanocnej Paczki dla Bohatera [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ruszyły przygotowania do wielkanocnej edycji Paczki dla Bohatera. Po raz kolejny zbierane są dary, które trafią do kombatantów i bohaterów walk o wolną Polskę.

Robimy to od 14 lat i będziemy robić, dopóki będą żyć bohaterowie - mówi Tomasz Sawicki, organizator Paczki dla Bohatera.



- Przygotowujemy się logistycznie, czyli kartony, punkty. Siedzenie po nocach, bo tych pism trzeba pisać, prosić, błagać, bo co roku trzeba, dzięki darczyńcom, wszystko co robimy. Zawsze mówię: zobaczymy, nie mówię nigdy. Proszę nie pytać ile paczek zrobimy, bo nigdy nie wiem. Mam nadzieję, że jak zawsze się uda i ich odwiedzimy, chociaż jest ich coraz mniej - mówi Sawicki.



To będzie pierwsza „Paczka” bez tego, do którego trafiła pierwsza 14 lat temu. Miesiąc temu zmarł ppłk Zbigniew Piasecki pseudonim "Czekolada". To jego wizerunek jest w logo stowarzyszenia.



- On jest zawsze w moim sercu, tak jak Danusia. To były dwie najważniejsze osoby w Paczce, od których to się zaczęło. Trochę to smutne, ale wierzę w to, że ma lepiej tam na górze. Z panią Danusia szaleją, pilnują z kolegami z oddziałów. Myślę, że tam jest wesoło, bo to byli wspaniali, dobrzy ludzie. Nie tylko pan Zbyszek, wszyscy kombatanci co odeszli. To jest smutne i co chwilę odchodzą - mówi organizator Paczki dla Bohatera.



2 marca organizatorzy zapraszają na kiermasz charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na zakup darów dla kombatantów.



Paczki do potrzebujących trafią tydzień przed Wielkanocą.