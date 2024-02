Przystań jachtowa przejdzie remont

Marina w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dobra informacja dla żeglarzy. Samorząd Świnoujścia stara się o dofinansowanie ze środków unijnych 20 milionowej modernizacja przystani jachtowej na Basenie Północnym. Remont ma się zacząć jeszcze w tym roku.

Jest projekt, są też zgody na prace, ale brak pieniędzy. Być może już niedługo, bo świnoujski samorząd stara się o pozyskanie zewnętrznych środków na remont i przebudowę mariny im. Jerzego Porębskiego - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Chcemy pozyskać 13 milionów na modernizację pomostów na Marinie takie, żeby one się podnosiły w zależności od poziomu wody, aby wyglądały mniej więcej tak, jak na przystani w Łunowie, czyli były bardzo nowoczesne. - mówi Sujka



Marek Bartkowski, Kierownik Mariny Basenu Północnego przyznaje, że nowe pomosty mają zapewnić i bezpieczeństwo i większą liczbę miejsc do cumowania.



- To będą pomosty betonowe mocowane do pali, całkowicie odporne na warunki sztormowe. Po tej modernizacji Marina będzie dysponowała ponad 500 miejscami postojowymi i będzie tak naprawdę chyba największą mariną na polskim wybrzeżu. - dodaje Bartkowski.



Obecne pomosty po poważnych sztormach lub cofce potrafią się zerwać wraz z przycumowanymi jachtami.