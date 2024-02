Młodzież zainteresowana konkursem o Powstaniu Styczniowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To jest historia, która uczy nas patriotyzmu" - mówią uczniowie szkół ponadpodstawowych z naszego regionu, którzy wzięli udział w finale konkursu wojewódzkiego Powstanie Styczniowe. Zorganizowany został z okazji 160. rocznicy wybuchu walk.

To kolejny konkurs poświęcony wydarzeniom historycznym zorganizowany przez szczecińskie Archiwum Państwowe i Kuratorium Oświaty. W środę podczas finału wyłoniono najlepszych, którzy jak sami mówią, historią naszego kraju interesują się od małego.



- Moja fascynacja Powstaniem Styczniowym? To jest ważny moment w dziejach Polski, bo jest to najdłuższe, takie działające powstanie. - Było taką inspiracją do powstania polskiego państwa podziemnego podczas II wojny światowej. - Walka o wolność, o Polskę. Przelew krwi, że się nie bali, choć armia rosyjska była o wiele większa od nich, lepiej wyposażona i wyszkolona. Powstańcy brali udział w walce partyzanckiej, więc nie prowadzili nawet regularnej wojny - mówią uczestnicy.



- Jestem mile zaskoczony, że młodzież zainteresowała się tym konkursem, bo wydawałoby się, że to historia bardzo odległa. Chcemy zachęcić młodzież z naszego województwa do poznawania tej ważnej historii dla Polski - mówi prof. US Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.



Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt szkól z naszego regionu. 1. miejsce zajął Oskar Misterek z XIII LO w Szczecinie.