Szczecin ogłasza pilotażowy program wsparcia psychologicznego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszył szczeciński program wsparcia psychologicznego - informuje prezydent. Jego celem jest zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów oraz psychoedukacji dla nauczycieli i rodziców.

Jak tłumaczył na konferencji prasowej Piotr Krzystek, to wsparcie dla systemu.



- Nie zastępujemy tutaj wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, które jest w szkołach. To są dodatkowe narzędzia, które pozwolą nam wyłapywać pewne trudne sytuacje i być może część problemów, dzięki różnym działaniom, rozwiązywać bez potrzeby kierowania dziecka czy młodego człowieka do psychologa - mówi Krzystek.



Program obejmować będzie warsztaty, konsultacje oraz psychoedukację dla nauczycieli, rodziców oraz młodzieży - mówi Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.



- Mamy współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie warsztatów prowadzonych w szkole, ale również w zakresie zwiększania dostępności psychologicznej w organizacjach pozarządowych - mówi Bugajska.



Program aktualnie ma charakter pilotażowy, a jego efekty będą monitorowane i rozszerzane z czasem na inne placówki - wyjaśnia Lidia Rogaś, zastępczyni Prezydenta Miasta.



- Z jednej strony będzie on korygowany, dostosowywany na bieżąco. Z drugiej strony, wytypowanych zostało pięć szkół, które wezmą udział w pilotażu i tu te działania będą mocno zintensyfikowane - mówi Rogaś.



Pierwszymi placówkami, które wezmą udział w programie, są Szkoła Podstawowa nr 61 i nr 74, XVI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9.