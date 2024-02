Ludowa twórczość Pogórza Sądeckiego w Pałacu Młodzieży [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiecznie żywy folklor w szczecińskim Pałacu Młodzieży.

W środę działający tam zespół pieśni i tańca "Młody Krąg" wystawił noworoczny pokaz inspirowany twórczością ludową Pogórza Sądeckiego.



- Ten Nowy Rok, świątecznym krokiem wchodzą kolędnicy do domowego gospodarstwa. Witają gospodarzy, składają im serdeczne powinszowania, a przy okazji trochę popsocą, pośpiewają, wszystko dla dobrej zabawy, by ten Nowy Rok był pomyślny i urodzajny - mówi Artur Kotwas, organizator zespołu pieśni i tańca "Młody Krąg".



- Będziemy głównie robić przedstawienia. - Będziemy śpiewać i tańczyć. - Wpadnie w pewnym momencie Baba, ten z dziobem i turoń, takie zwierzę z rogami. - Będę pełnił rolę osoby, która trzyma gwiazdę. No i ogólnie mam tą samą rolę, co inne dziewczyny - mówią uczestnicy.



W przedstawieniu brały udział dzieci i dorośli, a próby trwały od listopada zeszłego roku.