Sejmik: wsparcie in vitro i ścieżka rowerowa od Berlina do Kołobrzegu

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wsparcie szczecińskiego programu in vitro, przystąpienie do unijnego projektu trasy rowerowej "Berlin-Szczecin-Kołobrzeg" czy dotacja dla gminy Choszczno na utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczej Straży Pożarnej - to niektóre uchwały, jakie przegłosowali w środę radni zachodniopomorskiego sejmiku.

W przypadku szczecińskiego programu in vitro, to rok do roku kolejna taka uchwała sejmiku. I przekazanie 140 tysięcy złotych na uzupełnienie środków z kasy miasta.



Z kolei projekt połączenia rowerowego "Berlin-Szczecin-Kołobrzeg" ma być zrealizowany do 2027 roku. Włącznie z formami jego promocji. Kwota całości to 10 milionów złotych, z czego 8 pochodzi z programu unijnego programu Interreg.



Inna uchwała to półtora miliona złotych dla gminy Choszczno na utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczej Straży Pożarnej, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców regionu.