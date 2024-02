Muzeum dostało kopię cennego naszyjnika

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kopia złotego naszyjnika pochodzącego z 550 roku trafiła do kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego. To prezent od władz miasta z okazji 60-lecia muzeum.

Mowa o „Skarbie z Piotrowic” odkrytym w 1913 roku. Trzy lata później złoty, dwukilogramowy naszyjnik, trafił do kołobrzeskiego muzeum, lecz pod koniec II wojny światowej został wywieziony drogą morską do Niemiec, a obecnie można go oglądać w Greifswaldzie. Na ściągnięcie do Polski oryginału nie ma obecnie szans.



Starania o zgodę na wykonanie kopii trwały rok. W końcu strona niemiecka dała „zielone światło”, a rzeźbiarz Romuald Wiśniewski mógł przed przystąpieniem do prac wykonać dokładne pomiary oryginału.



- Powstał najpierw taki wałek uformowany, który właśnie się zwężał, na którym przygotowałem sobie też taki element powtarzający się na tym naszyjniku. W oparciu o te pomiary to było wszystko wyciskane. Później odlew na wosk, odlanie z brązu, obrobienie tego wszystkiego, jest pozłacany - mówi Wiśniewski.



Kopia złotego naszyjnika ma wzbogacić ofertę Kołobrzegu w staraniach o miano Europejskiej Stolicy Kultury.



Eksponat będzie można oglądać w Muzeum Miasta Kołobrzeg przy ul. Armii krajowej, które jest oddziałem Muzeum Oręża Polskiego Kołobrzegu.