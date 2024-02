Prace na Szafera. Raport z inwestycji [ZDJĘCIA]

Fot. UM Szczecin

Dobiega końca układanie szyn - niebawem rozpocznie się montaż sieci trakcyjnej.

Pierwszy tramwaj od strony ulicy Żołnierskiej wjedzie na pętlę Szafera już latem. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicami: Romera i Modrą do ul. Sosabowskiego.



Oddanie całej arterii do użytku planowane jest na luty 2025 roku. Wartość kontraktu to 102 mln złotych. Połowę tej kwoty gmina Szczecin otrzymała z rządowego programu Polski Ład.