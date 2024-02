Wsparcie z urzędu na "in vitro"

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Po raz siódmy z rzędu urząd marszałkowski zdecydował o udzieleniu wsparcia gminnym i miejskim programom "in vitro".

W budżecie województwa zachodniopomorskiego na ten rok zapisano ćwierć miliona złotych.

Ze środków skorzystają pary, które zdecydowały się na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.



Jako pierwszy po tegoroczne fundusze sięgnął Szczecin, do którego trafi 140 tysięcy złotych.

Szczeciński samorząd przeznaczy na tegoroczną edycję programu w sumie 280 tys. złotych.

Umożliwi to wykonanie 56 procedur.



W poprzednich latach Szczecin na wdrożenie "in vitro" otrzymał od samorządu województwa ponad 700 tys. zł. Pozwoliło to na objęcie programem 342 par. Na świat przyszło 139 dzieci.