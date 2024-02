Szpital Wojewódzki otrzymał sprzęt od WOŚP [ZDJĘCIA]

Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Laboratorium mikrobiologiczne ze sprzętem od WOŚP. Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zautomatyzowany system do posiewów próbek mikrobiologicznych.

Ułatwia on znacząco pracę specjalistów pracujących w laboratorium mikrobiologicznym.



Sprzęt zakupiony został za pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki. Kosztował pond 1,5 miliona złotych i działa w placówce przy ul. Arkońskiej od końca ubiegłego roku.



Do tej pory badanie wykonywane było „ręcznie” - teraz znaczna część procesu została zautomatyzowana. Przyspiesza to diagnostykę sepsy i innych poważnych zakażeń.