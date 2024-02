Zamiast pączka - ruch i zabawa. Dzieci trenowały z siatkarkami Chemika [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dzieci ze szczecińskich i polickich szkół podstawowych trenowały dziś z siatkarkami Grupy Azoty Chemika Police.

Szkoleniowcy polickiego klubu nie oszczędzali zawodniczek i najmłodszych adeptów siatkówki, aplikując atrakcyjne ćwiczenia. Uśmiechu i dobrej zabawy na sali treningowej hali Netto Arena nie brakowało.



- Mam 12 lat, nazywam się Olga i chodzę do 6A w SP48 w Szczecinie. Na pierwszej stacji mieliśmy bardziej ćwiczenia z odbicia dolnego, na drugiej mieliśmy trafić do tarczy i grać w kółko-krzyżyk. Następnie trenowaliśmy odbicia górne, a na ostatniej stacji po prostu graliśmy. - Nazywam się Wiktoria i chodzę do SP48, odbijaliśmy w parze, była łapanka i rozgrzewka. Było dużo uśmiechu... Mieliśmy także sporo emocji dzisiaj - zachwalają uczestniczki.



- Na pewno z dziećmi jest dużo emocji, sporo się też dzieje. Przygotowałyśmy dużo atrakcji. Mam nadzieję, że dzieciaki są zadowolone i miały z tego, jak najwięcej frajdy - podkreśla Dominika Pierzchała, środkowa Chemika Police.



Po zajęciach były wspólne grupowe zdjęcia, indywidualne rozmowy z siatkarkami oraz zbieranie autografów.