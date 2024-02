Pałac w Stolcu popadł w ruinę. Rozpoczął się wstępny remont zabytku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się wstępne prace remontowe w przygranicznym pałacu w Stolcu.

Osiemnastowieczny zabytek w gminie Dobra w wyniku wielu lat zaniedbań popadł w ruinę. Od dłuższego czasu teren należy do prywatnych właścicieli.



Po raz pierwszy od lat teren wokół pałacu jest zadbany i coś się dzieje - mówi Monika Kołacz z lokalnego portalu gminy Dobra.



- Jest przystrzyżony trawnik, a teren jest olbrzymi. Od końcówki ubiegłego roku jest również remontowane ogrodzenie. Widzę, że wypiaskowane są słupki i brama. Panele żeliwne także trafiły do renowacji, co mnie osobiście i mieszkańców gminy bardzo cieszy - mówi Kołacz.



Nie podjęto jeszcze decyzji co do ostatecznej funkcji pałacu w Stolcu.



W okolicy zabytku znajduje się kościół i dawny cmentarz - tam również trwa remont, renowacji poddano m.in. północną ścianę wieży. Do końca 2024 roku odnowiony ma być też pomnik szalonego jeźdźca - Juergena Bernarda Wilhelma von Ramina, jednego z najbardziej znanych mieszkańców Stolca, który zbudował barokową rezydencję w XVII wieku.