Ostrzeżenie drugiego stopnia dla rzeki Parsęty oraz Zalewu Szczecińskiego i rzeki Odry od Gryfina do ujścia.

Przewidywany jest wzrost wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie również powyżej stanów alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty. W środę na terenie powiatu kamieńskiego, mieszkańcom pomagali strażacy i ochotnicy.W Płastkowie wykonano wały ochronne - wykorzystano ok. 750 worków z piachem.Natomiast w Kretlewie woda zaczęła wdzierać się do piwnic - konieczne było użycie pomp.Ochotnicy z gminy Wolin sprawdzili też wały przeciwpowodziowe na swoim terenie.